Guarro: “Al Napoli piace Ilic, ed è forte l’interesse su Bremer”

Pasquale Guarro, esperto di calciomercato, ha fatto una dinamica sui possibili giocatori che al Napoli piacciono, e che sta monitorando da tempo, ecco le sue parole a Tele Club Italia:

“Posso dirvi che Ilic del Verona, valutato 15 milioni, piace tanto e l’interesse del Napoli per Bremer del Torino è reale”. La Juventus al momento è scatenata: “Dopo Dusan Vlahovic la Vecchia Signora proverà a fare anche altro. Ma tra Nandez e i bianconeri non è detto che ci sia il lieto fine anche qualora la società di Agnelli non cedesse Bentancur”.

Sui rinnovi: “Per quello che concerne David Ospina, sono un po’ pessimista. Credo che a giugno dirà addio al Napoli”.