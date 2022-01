Milan, Brahim Diaz: “Vogliamo vincere con l’Inter e lottare per lo Scudetto fino alla fine”

Brahim Diaz, calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset raccontando, tra le altre cose, la voglia dei rossoneri di lottare per lo Scudetto fino alla fine. Le sue parole:

“Giocare nel Milan è un orgoglio per la storia che ha il club, il numero 10 sulle spalle è una grande responsabilità. Abbiamo da giocare ancora tante partite, ma vogliamo vincere il derby contro l’Inter: faremo di tutto. Per lo Scudetto ci sono molte squadre in corsa, tra cui noi. Cercheremo di lottare fino alla fine del campionato”