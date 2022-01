Verdi si presenta alla Salernitana: “Spero di esultare tante volte con questa maglia, lo stadio qui è molto caldo”

È ufficiale: Simone Verdi, ex azzurro, è nuovo giocatore della Salernitana. L’attaccante ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club campano, in cui si ritiene carico per la nuova avventura. Le sue parole:

“Sono contento e carico, non vedo l’ora di iniziare. Voglio aiutare miei compagni a centrare questa grande impresa. Il campionato è lungo, noi proveremo a fare risultato contro chiunque. Mi è stato detto che questo stadio è molto caldo, i tifosi ci daranno una mano. Giocare con Ribery sarà una fortuna, è un giocatore che può darti qualcosa in più sotto l’aspetto mentale. Io mi ritengo un giocatore duttile, posso giocare in molte posizioni, ma l’ideale è partire da destra per accentrarmi e provare il tiro. Deciderà il mister comunque. La maglia numero 10 è una grande responsabilità, ma dimostrerò di meritarla sul campo. Spero di esultare tante volte sotto la curva, con i tifosi che ci sostengano fino alla fine. Sono sicuro che non molleremo fino a quando avremo la possibilità di salvarci”.