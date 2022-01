Repubblica – Cinque azzurri andranno in Nazionale durante la sosta del campionato

L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sugli azzurri che andranno in Nazionale.

Sono ben sette gli atleti assenti a Castel Volturno, dal momento in cui Anguissa e Koulibaly saranno impegnati in Coppa d’Africa: “È sosta vera. Spalletti avrà la possibilità di preparare al meglio la sfida del 6 febbraio col Venezia. All’appello mancano solo 5 giocatori, oltre Anguissa e Koulibaly che sono ancora impegnati in Coppa d’ Africa. Il difensore azzurro ha staccato martedì il biglietto per i quarti di finale: il Senegal ha battuto agevolmente Capo Verde e Koulibaly ha disputato tutta la gara. Solo Lozano e Ospina saranno impegnati nelle qualificazioni mondiali americane: il messicano avrà ben tre sfide in calendario: venerdì la Giamaica, lunedì 31 il Costa Rica e giovedì 3 febbraio Panama: rientrerà come di consueto a ridosso della ripresa. Stesso copione per Ospina: giovedì la Colombia affronterà il Perù, poi chiuderà mercoledì 2 con l’ Argentina. Molto più agevole, invece, il programma per Meret, Di Lorenzo e Insigne”.

Spalletti spera di rivedere tutti gli assenti dalla Nazionale il prima possibile per preparare il Venezia e il grande big match con l’Inter.