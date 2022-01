Jacomuzzi: “Osimhen? In inghilterra il suo nome è accostato al Newcastle e all’Arsenal: le ultime”

Carlo Jacomuzzi, esperto di calcio inglese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare dell’interesse del Newcastle per Victor Osimhen: “In Inghilterra è molto popolare il nome di Osimhen, accostato sia al Newcastle sia all’Arsenal. I primi di sicuro si muoveranno sul calciomercato considerato che devono salvarsi e sono la società più ricca al mondo. Proveranno a prendere sia l’attaccante azzurro sia altri giocatori per risollevarsi dal penultimo posto, ma non sarà facile”.