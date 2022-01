Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli è attualmente in prestito al Pordenone. L’italo-nigeriano ha attirato le attenzioni della Reggina. Secondo il Corriere dello Sport, Taibi, ds della squadra calabrese avrebbe raggiunto l’accordo con lo staff del giocatore. Sembra però che l’affare non sia andato in porto. Nelle ultime ore pare ci sia stato l’inserimento della SPAL interessata al profilo del centrocampista.