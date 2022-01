CdM – Osimhen nella lista desideri di un club inglese: i dettagli

Victor Osimhen è un giovane talento e di certo le sue prestazioni non passano inosservate. La sua velocità è no dei punti di forza del Napoli di Spalletti. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, un club della Premier League sarebbe interessato al giovane attaccate. Il Newcastle avrebbe messo il nigeriano nella lista dei desideri.

Questo quanto si legge sul quotidiano: “Numeri osservati anche sul mercato internazionale, il ricco Newcastle lo ha messo nella lista dei desideri, De Laurentiis ha definito nessuno incedibile ma in estate per farlo vacillare su Osimhen serviranno offerte superiori ai 70 milioni”.