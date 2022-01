Cagliari, Giulini punge Nandez: “Abbiamo investito molto”

Il nome più caldo del calciomercato italiano è quello di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari. L’uruguagio è sempre stato accostato ai grandi club, ultima della fila la Juventus, ma il patron sardo Tommaso Giulini ha messo le cose in chiaro. Queste le parole del presidente a TMW Radio:

“Parlare di Nandez è come una telenovela che va avanti da troppo tempo, siamo concentrati sulla salvezza in campionato ora. Per quanto riguarda il mercato pensiamo di recuperare almeno quanto speso, Nandez è stato un investimento oneroso ma con pochi giorni a disposizione diventa difficile trovare soluzioni. Non abbiamo ancora ricevuto offerte ufficiali, si leggono troppi nomi in giro”.