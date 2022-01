Caiazza: “Spero che Mertens resti, ma ormai serve chiarezza da entrambe le parti”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto Salvatore Caiazza, responsabile della redazione sportiva del “Roma”.

Queste le sue dichiarazioni.

MERTENS – “Mi auguro per lui, per il Napoli e per i napoletani che resti. Io credo, però, che il Napoli e Mertens debbano vedersi adesso, parlarsi sinceramente e capire se ci sono le premesse per la sua permanenza. Mertens merita il rispetto della società come quello della piazza. Basta parlare chiaro senza aspettare la fine. Lui ha sempre dimostrato di essere legato a questa città e a questi colori. Credo che si meriti un discorso veloce, magari a fine mercato esponendogli chiaramente le condizioni della società“.

COLPO LAST MINUTE DEL NAPOLI – “Il Napoli non ha slot liberi e, quindi, è numericamente completo. Se esce qualcuno, devi prendere un sostituto nelle ultime ore di mercato per colmare quell’eventuale partenza“.