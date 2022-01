Il Barcellona vorrebbe regalare un nuovo attaccante a Xavi e il nome di Morata è ormai sulla bocca di tutti, ma non è così semplice arrivare al calciatore della Juventus. Stando a quanto appreso da AS, i catalani starebbero studiando un piano B e potrebbero virare su Aubameyang. L’Arsenal non si opporrebbe alla cessione e dall’altro versante il Barcellona vorrebbe proprio un calciatore così versatile.