Alessandro Birindelli, ex difensore, ha parlato a TMW Radio soffermandosi anche sul Napoli di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni: “Se il Napoli manterrà la posizione di classifica che ha adesso fino a marzo, allora potrà giocarsela fino all’ultimo per lo scudetto. Tuttavia, c’è bisogno di giocatori come Insigne, Osimhen e Koulibaly nelle condizioni migliori. La squadra può interpretare il calcio di Spalletti solo se fisicamente sta bene”.