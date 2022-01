Bagni sbalordito: “Avete visto Lobotka? Attenzione ad un dettaglio”

L’ex centrocampista azzurro Salvatore Bagni non nasconde tutto il suo apprezzamento per un calciatore in particolare, Stanislav Lobotka. Lo slovacco è apparso nettamente recuperato e per questo, commentando a Tele A, Bagni ha sottolineato:

“Mai visto Lobotka così e adesso è tranquillamente un titolare, anche con il rientro di Anguissa. L’ex Celta ha messo in mostra personalità e intelligenza tattica, fa sempre la scelta giusta perchè è in fiducia. Me ne rendo conto quando esce sempre palla al piede”.