Auriemma: “Insigne al Toronto? La colpa non è di nessuno”

Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare dell’addio di Insigne per andare al Toronto. Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “La colpa non è di nessuno. Insigne si sente colpevole e responsabile di qualcosa che nessuno gli ha etichettato, davanti ad un’offerta così nessuno avrebbe rifiutato. In questa situazione la cosa migliore è il silenzio, dicendo di non aver colpe le dà ad altri e su questo poi si riflette. Con queste affermazioni la colpa ricade sul Napoli, che la sua offerta l’ha avanzata ovviamente con i nuovi parametri della società e non contro Lorenzo”.