Il Mattino – Lobotka e la dieta che gli ha fatto perdere 9 chili. I segreti del nutrizionista Rufolo

Stanislav Lobotka è una delle note positive di questa stagione del Napoli. Ne ha parlato Il Mattino sulle sue pagine.

“Tra i grandi capolavori di Spalletti c’è Stanislav Lobotka. Lo slovacco, oltre a essere diventato un punto fermo del centrocampo azzurro, ha ritrovato la condizione fisica. Merito sia di lavoro che di forza di volontà. Il nutrizionista Rufolo, presente nello staff dell’allenatore, non impone diete durissime. Concede una certa libertà come una pizza a settimana, ma con controllo. Il segreto sono gli estratti di frutta e alimenti in grado di far ritrovare le energie tra una gara e l’altra. così, Lobotka ha perso addirittura 9 chili. Ed oggi, la divisa azzurra, spesso oggetto di ironia social, gli calza a pennello”.