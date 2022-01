Cm.com – Il Napoli ha tentato un’offerta per Gatti ma il Frosinone ha rifiutato. La situazione

Secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.com, il Napoli avrebbe tentato un’offerta per Federico Gatti, difensore del Frosinone. La proposta dei partenopei, formulata prima dell’arrivo di Axel Tuanzebe, è stata quella del prestito con diritto di riscatto, respinta dalla dirigenza ciociara, perché l’offerta iniziale è stata giudicata troppo bassa, e perché in caso di cessione, si punta all’addio a titolo definitivo oppure di un prestito con obbligo di riscatto. Da segnalare il fatto che i gialloblù vorrebbero acquistare a titolo definitivo Alessio Zerbin, prodotto del vivaio azzurro che proprio in Ciociaria sta disputando ultima stagione.

Al momento, il Torino resta in vantaggio per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore. con un’offerta di circa 10 milioni più bonus. Restano vigili Juventus, Atalanta, Sassuolo, oltre alle piste estere Bordeaux e Basilea.