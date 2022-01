Delio Rossi: “Spalletti ha unito un gruppo che stava avendo delle difficoltà”

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Si è parlato del lavoro di Spalletti sulla panchina del Napoli e non solo.

“Sul lavoro di Spalletti al Napoli? Assolutamente buono. Ha tenuto unito un gruppo che stava avendo della difficoltà. Sarà importante l’autorevolezza. Quando un allenatore entra in uno spogliatoio, ha tutti gli occhi addosso. I calciatori guardano molto l’atteggiamento, è anche importante il ruolo della società. Ma il Napoli ha un’ottima società alle spalle. Insigne al Toronto. Chi perde di più? Il Napoli o il giocatore? Tutti e due. Il Napoli perde un giocatore importante. Lo stesso giocatore, sicuramente, aumenterà il conto in banca ma, sul piano delle ambizioni e della competitività, sicuramente ha perso qualcosa”.