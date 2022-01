Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal per fare il punto su alcune voci di mercato riguardanti i partenopei.

“Ilic e Casale sono due voci tenute in conto Napoli per giugno. Fonti societarie del Verona fanno sapere che entrambi i giocatori sono ricercati da tanti club, uno di questi è il Napoli. Tuttavia, per correttezza, va detto che parlare di trattative è prematuro”.