De Siervo: “Da febbraio tornerà la capienza negli stadi al 50%”

L’Ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta Dello Sport, dove si è parlato anche della presenza del pubblico negli stadi.

“La delibera dell’Assemblea riguardava le partite di gennaio, per cui da febbraio torneremo sicuramente al 50%, ma, col supporto del sottosegretario Vezzali ci aspettiamo di salire subito dopo al 75 o poi al 100% come già avviene in Inghilterra. L’assenza di pubblico è un danno sia economico che sportivo. Pensiamo al ritorno delle coppe europee, con le nostre squadre che si troveranno a giocare all’estero in stadi pieni, e poi non potranno avere il supporto del pubblico di casa”.