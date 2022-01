CdS – Anche Napoli ha ricordato Gianni Di Marzio

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermata su ciò che è accaduto prima del fischio di inizio, nel minuto di raccoglimento per ricordare Gianni di Marzio. Secondo il quotidiano anche il Maradona ha salutato in modo caloroso Gianni Di Marzio,allenatore del Napoli alla fine degli anni Settanta e partenopeo di Mergellina. In un minuto di commosso raccoglimento, prima del fischio d’inizio nel derby con la Salernitana, lo stadio ha riconosciuto a Di Marzio tutto l’affetto possibile. I funerali, domani, alle 15 nel Duomo di Padova, dove da stamani, alle 10, ci sarà la camera ardente.