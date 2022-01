Fabio Capello ha parlato a Radio 1 della Serie A, soffermandosi anche sul momento che sta vivendo il Napoli, tra assenze e mercato in uscita.

“Napoli? Senza Osimhen è stata dura, gli azzurri sono stati penalizzati dalla sua assenza. La sua presenza e la sua importanza è come quella di Lukaku per l’Inter lo scorso anno. Insigne? Sono sicuro che farà un grande campionato fino alla fine, poi era difficile dire no alla proposta del Toronto. Scelta più economica che sportiva”.