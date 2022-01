LIVE MN – Napoli-Salernitana, le squadre entrano in campo

Allo Stadio “Diego Armando Maradona” andrà in scena, alle ore 15, il derby campano fra Napoli e Salernitana. Sfida molto delicata per entrambe le compagini, la prima per il discorso Champions e per la speranza scudetto, la seconda per regalare la prima gioia al neo-presidente Iervolino.

Gli azzurri giocheranno con il lutto al braccio per la scomparsa di Gianni Di Marzio a cui verrà dedicato un minuto di silenzio prima della partita.

Le Formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens. All. Spalletti

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Kechrida; Bonazzoli, Vergani. All. Colantuono

15:03 – Comincia il match, batte il Napoli

3′– Mertens a limite dell’area di rigore scodella un pallone morbido per la testa di Zielinski che appoggia fra le braccia di Belec, prima occasione azzurra.

5′– Pestone di Kechrida ai danni di Fabian Ruiz, calcio di punizio dal limite. Sul punto di battuta Mertens e Mario Rui.

6′– Tiro di Mario Rui, rincorsa tagliata, Belec in angolo. Sugli sviluppi di questo schema perfetto, servito Lozano in area che viene recuperato dalla difesa granata.

7′– Elmas sotto porta dopo una carambola spreca una ghiotta occasione. Per fortuna sua era fuorigioco.

11‘- Occasionissima Napoli! Pallone in verticale di Lobotka per Mertens che libera spazio per Fabian Ruiz che a giro impegna Belec in angolo.