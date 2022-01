A Dazn Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Osimhen? Non parte dall’inizio nemmeno Insigne, Politano, Petagna. Ho grande rispetto per loro, ma ho rispetto anche per chi ha già minuti nelle gambe. Con i 5 cambi preferisco farli giocare a partita in corso.

Infortuni? Mi sono mancati tanti calciatori durante la stagione?

Sabatini? Il guru dei direttori. Ti perfora con lo sguardo quando ti vuole mandare dei segnali“.