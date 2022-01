Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille, si allontana sempre di più dal Napoli. Arrivano conferme dalla Francia sul forte interesse dell’Atletico Madrid, che secondo L’Equipe avrebbe già raggiunto un’intesa per l’arrivo del 28enne mozambicano a parametro zero, vista la scadenza di contratto a fine stagione. I colchoneros, peraltro, starebbero pensando di anticipare l’arrivo in Spagna entro il termine della sessione invernale di calciomercato.