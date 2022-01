Napoli, il Comune contro la società: “Mai pagato il canone stadio”

La notizia odierna mette il Napoli in una posizione debitoria nei confronti del Comune a causa del mancato pagamento del canone d’affitto. La società ha quindi serie responsabilità, come spiegato ai microfoni di Fanpage dal consigliere Nino Simeone:

“De Laurentiis non paga l’affitto annuo, il Comune procede inevitabilmente alla messa in mora. Ci sono pervenute anche richieste di negoziazione da parte della SSCN per le due stagioni afflitte dalla pandemia, ma una questione in sospeso riguarda inoltre i tagliandi per scuole e associazioni giovanili”.