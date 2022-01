Uliveri: “Il Napoli ha avuto un rendimento particolare, il peggio ora è passato”

Renzo Ulivieri, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del Napoli. Di seguito le sue considerazioni:

“Quello del Napoli è stato un rendimento particolare. Ovviamente parlo dal punto di vista dei risultati perché ci sono state partite molto belle dal quale non è arrivato il risultato, però quello che si è visto al di là del gioco si è vista una squadra che sul piano morale è stata squadra, sempre. Ho apprezzato tantissimo la partita a Torino contro la Juventus, un pari con una partita giocata bene, con l’atteggiamento della grande squadra che va a fare la partita tutti per uno e uno per tutti.”