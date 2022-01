L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla spinosa questione legata allo stadio Maradona. Secondo il quotidiano è scattata la diffida e la messa in mora da parte del Comune. Da parte sua, il Napoli ha chiesto di rinegoziare il canone delle ultime due annualità, poiché i ricavi da stadio sono quasi nulli grazie all’emergenza Covid. Il debito del Napoli nei confronti del Comune per l’utilizzo dello stadio equivale alle seguenti cifre. Sono 984 mila euro per la stagione 2018/19, 373.448 euro per la stagione 2019/20, 1.032.000 euro per la stagione 2020/21 e 1.019.000 euro per la stagione attuale. Come detto, per il Napoli il ragionamento è semplice. De Laurentiis ritiene che le ultime due annualità si devono considerare alla luce dei mancati incassi al botteghino. Questo in quanto una riduzione degli incassi, dovrebbe comportare anche una riduzione dell’affitto. Quanto alle annualità precedenti (1,5 milioni circa) questo debito, per il club partenopeo, affonderebbe le sue radici in una disputa con il Comune che riguarda i lavori fatti al Maradona, ma mai riconosciuti dall’ente.