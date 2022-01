Incocciati: “Mertens sta mostrando tutto il suo amore e attaccamento a Napoli”

A Radio Marte è intervenuto l’ex azzurro Giuseppe Incocciati, che ha parlato della situazione legata a Dries Mertens. Ecco quanto detto:

“Mertens evidenzia un sentimento di attaccamento e di amore nei confronti di una società a cui ha dato tanto e che gli ha dato tanto. Quando si formalizza tutto sul binario del non sentimento è male. Io mi batto molto quando alleno sul fatto che si debba mettere il cuore nello scarpino, questo determina la differenza tra gli uomini. Se non si ha questo non si può essere come Mertens. Giocare con una maglia significa rappresentare un intero popolo, il sentimento deve prevalere per forza. Il solo discorso economico fa raffreddare la pappa a tutti”.