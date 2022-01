Gravina: “Insigne andrà in Canada con poca tranquillità”

Intervistato al Corriere dello Sport il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato dichiarazioni sul trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto. Ecco quanto detto:

“Quando ho saputo che Lorenzo Insigne sarebbe andato via da Napoli per approdare al Toronto ho provato un grande dispiacere. L’ho visto crescere a Pescara nel trio delle meraviglie, con Verratti e Immobile. Sapere che lui giocherà in un campionato lontano mette tristezza. Ho parlato con lui e non mi sembra che ci vada a cuor leggero. Ma nelle scelte di vita talvolta la prosa prevale sulla poesia. È finita così”.