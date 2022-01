L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa per portare Nicolas Tagliafico al Napoli. Secondo il quotidiano inizia a prendere forma l’operazione per portare il difensore argentino in maglia azzurra, infatti è arrivato il sì del giocatore. Il Napoli lavora al prestito con diritto di riscatto fissato tra i 6 ed i 7 milioni di euro. L’Ajax però fa muro, in quanto il club olandese vorrebbe definire l’affare a titolo definitivo.