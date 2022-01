Genoa, Blessin ha le idee chiare: “Voglio mentalità e desiderio”

Il nuovo tecnico del Genoa Alexander Blessin ha iniziato quest’oggi a lavorare con la squadra per spiegare fin da subito i suoi principi tecnici. Lo stesso ha fatto davanti ai microfoni di Sky Sport, raccontandosi in questo modo.

“Il Genoa è la storia del calcio italiano e ha una grande tifoseria, c’è un clima eccezionale qui. Per come vedo io il calcio non possono mancare aggressività e velocità, pressing alto costante e mentalità. Insieme ci rialzeremo e riusciremo a salvarci, è vero che non abbiamo niente da perdere ma voglio vedere sempre mentalità e desiderio. Tutte le vittorie sono importanti e dobbiamo iniziare prendendo 3 punti domenica contro l’Udinese”.