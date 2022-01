De Giovanni: “Avere un giocatore come Mertens che fa da ponte con la città fa bene”

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare dell’intervista di Mertens. Di seguito le parole di De Giovanni alla radio ufficiale azzurra: “Quello detto da Mertens al Corriere dello Sport rende tutti felici, lui può dare ancora tanto a questa maglia ed è ormai un simbolo di quest’ultima. Non è facile, anzi, rimpiazzare un giocatore cosi amato e duttile. La società ha il centro sportivo in un’altra provincia, la sede legale in un’altra regione e non ha un settore giovanile quindi avere un giocatore rappresentativo, come Dries, che ti fa da ponte con la città non può che fare bene”.