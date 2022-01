Fedele: “Il Napoli ha bisogno di continuità, l’obiettivo è la Champions”

Enrico Fedele è stato ospite di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. L’ex dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Luciano Spalletti. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sapevamo che con Mihajlovic sarebbe successo quanto è avvenuto. Ma non so contro Torino, Verona o Empoli come il Napoli possa reagire. Io mi sono esaltato contro la Juventus ma mi sono depresso contro Sampdoria e Fiorentina. Ma gli altri fanno peggio di noi, quindi c’è speranza. Ho sempre pensato che il Napoli dovesse pensare solo alla Champions League ma ora do qualche percentuale in più per lo Scudetto, almeno fino al 13 febbraio, cioè la gara contro l’Inter.

Il Napoli contro Salernitana e Venezia dev’essere continuo e affidabile e poi se la gioca. Scudetto? Fregio decorativo ma che ti dà tanta gloria. Il Napoli ha un obiettivo, quello di andare in Champions League.

Nandez? Il Napoli con un esterno sinistro basso è completo, in questo momento Tagliafico e più necessario di Nandez”.