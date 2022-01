CdM – Il Napoli ha la miglior difesa della Serie A, in Europa secondo solo al City

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del Napoli: “Il Napoli ha la miglior difesa del campionato ha subito un gol in meno all’Inter. Ha tenuto per dodici volte la porta inviolata. Nei cinque principali campionati europei solo il Manchester City ha fatto meglio con 13 cleen-sheet”.

Questi numeri dimostrano l’atteggiamento della squadra partenopea, che nonostante i numerosi momenti di difficoltà continua a fare bene. Spalletti ha lavorato molto con gli azzurri, riuscendo a riorganizzare la difesa azzurra. Kalidou Koulibaly resta il leader indiscusso, ma più volte il senegalese è stato assente in questa prima parte di campionato, prima per infortunio e poi per la Coppa d’Africa.

Spalletti ha dato fiducia alla coppia Rrhamani e Juan Jeus e che si stanno dimostrando all’altezza del compito affidato dal tecnico toscano. Dodici cleen-sheet è un dato importante, essere secondi in Europa dietro al City fa capire la solidità e la forza del Napoli.