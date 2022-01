Mattino – Incocciati: “Il Napoli è da scudetto, ma sarà dura contro l’Inter…”

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Incocciati.

L’ex attaccante del Napoli si è soffermato sulla squadra partenopea, ritenendolo un gruppo forte e da primato in campionato.

Queste le parole di Spalletti: “Lo dico da inizio anno: se il Napoli è al completo ha tutte le carte in regola per

giocarsi la vittoria del campionato. Spesso sembra che questa squadra manchi della maturità giusta, ma Spalletti ci sta lavorando dopo averlo evidenziato anche alle tv”.

Poi, sullo scudetto dice: “Il Napoli ha personalità: ha dimostrato a Bologna che le parole di Spalletti stanno arrivando chiare, non servono più gli alibi trovati fin qui. Il discorso scudetto resta apertissimo perché ci sono ancora tanti impegni importanti in Italia e anche in Europa: le competizioni internazionali possono fare la differenza e gli ultimi mesi di campionato possono nascondere insidie. Per il momento, la squadra di Inzaghi ha qualcosa in più, lo ha dimostrato con la continuità, il gioco espresso e la capacità di reagire alle difficoltà“.