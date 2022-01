Bonus scommesse sportive: quali sono le tipologie più diffuse e perché?

Le scommesse sportive sono tra i passatempi preferiti dagli italiani, soprattutto nella versione online. Una volta per giocare era necessario uscire di casa e recarsi nella sala scommesse più vicina. Oggi, la grande diffusione di Internet e degli smartphone ha contribuito alla rapida crescita di tutto il comparto. Basta infatti un cellulare, per piazzare ovunque e in pochi secondi, la propria scommessa. Un altro dei motivi del successo del betting è rappresentato dai bonus scommesse. Può essere definito come una sorta “regalo” della piattaforma ai giocatori. Sono numerosi i siti italiani dove trovare varie tipologie dei bonus scommesse – dalla promozione di benvenuto al rimborso cashback, differenziandosi tra loro per i requisiti e le condizioni di giocata. Scopriamo quali sono le caratteristiche dei principali bonus scommesse più ricercati dagli utenti.

Bonus di benvenuto sul primo deposito

Il bonus di benvenuto sul primo deposito è una delle promozioni più familiari sui siti di scommesse sportive. È un credito concesso in occasione del primo versamento, permettendo al giocatore di ricevere un importo aggiuntivo rispetto a quanto depositato.

Generalmente una percentuale (50%, 100%, 200%) viene indicata in occasione del primo deposito, stabilendo preventivamente il tetto massimo sfruttabile della promozione. Per esempio, un Bonus benvenuto scommesse del 100% fino a 200 euro, significa che il massimo bonus ottenibile versando 200€, sarà equivalente a quanto depositato (200€ in bonus). Potrà essere speso su tutti gli eventi in palinsesto di qualsiasi sport, dalla Premier League agli Australian Open.

Qualunque sia la piattaforma scelta, occorre sottolineare che bisogna rispettare alcune condizioni dell’offerta, legate al minimo volume di gioco (ad esempio 5x) e ai requisiti di puntata (per esempio quota minima 1.30). Si tratta di limitazioni presenti su tutti i portali, sebbene differenti tra loro nei valori richiesti. Una volta soddisfatti, renderanno i bonus immediatamente prelevabili.

Bonus prima scommessa

Alcuni Bookmakers italiani prevedono un’offerta di benvenuto sulla prima scommessa. Generalmente si tratta di un rimborso concesso al nuovo iscritto se la giocata risulta perdente. Può anche assumere la formula di quota potenziata sulla prima giocata o altre tipologie. Essendo una promozione collegata soltanto alla prima scommessa, risulta non essere particolarmente accattivante per la maggior parte degli utenti, poiché il bonus si esaurisce con la prima puntata. Tra i suoi punti di forza però i requisiti bassi, solitamente pari a x1.

Bonus rimborso cashback

Il bonus cashback prevede un rimborso, totale o parziale, delle puntate eseguite entro un determinato intervallo temporale. Una promozione che consente di limitare le perdite, ottenendo indietro una percentuale (solitamente dal 30% al 50%) di quanto perso. Si tratta di un’iniziativa che si rivolge soprattutto ai giocatori meno esperti, offrendo loro la possibilità di rientrare di una parte delle spese.

Quote maggiorate Tra i migliori bonus scommesse rientrano anche le quote maggiorate. Sono promozioni che aumentano in modo considerevole la quota su selezionati eventi di sport. Per esempio, una quota vincente a 2.00, su un match di Serie A TIM, offerta addirittura a 6.00. In base al Book, le quote maggiorate potranno essere collegate a promozioni di benvenuto oppure rappresenteranno iniziative erogate periodicamente alla clientela.