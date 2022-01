Il Roma – Lozano si vendica a Bologna e porta il Napoli alla vittoria

Ieri sera Hirving Lozano sul campo del Bologna è stato autore di due meravigliosi gol che ha permesso al Napoli di vincere. Sulla vittoria degli azzurri si sofferma Il Roma.

Il quotidiano parla di un Napoli sontuoso che a Bologna conquista 3 punti pesantissimi per la corsa ai primi posti del campionato e per la conquista di una qualificazione in Champions League che manca da due anni. La vittoria arriva grazie alla doppietta di Lozano. Buona la prestazione di squadra degli uomini di Spalletti che dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina si riscattano. Il Napoli si riavvicina sia l’Inter che il Milan.

Il messicano, secondo il quotidiano, è il migliore del match. Con la sua doppietta si riscatta dopo le numerose critiche arrivate dopo l’espulsione nel corso del match contro la Fiorentina. Il Chucky è tornato.