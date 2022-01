Luciano Spalletti, tecnico del Napoli e degli azzurri, a poco più di 24 ore dalla sfida contro il Bologna in trasferta, ha ancora dei dubbi e delle riserve su chi schierare in campo sin dall’inizio.

La fatica di Coppa, quei 120 minuti contro la Fiorentina, si fanno sentire e alcuni devono ancora recuperare la migliore condizione; per questo motivo, il tecnico toscano potrebbe effettuare delle scelte sorprendenti.

Ad esempio, domani dovrebbe giocare Petagna dall’inizio: Spalletti ha notato che, in questo periodo di assenza di Osimhen, Petagna ha fatto bene il suo lavora da boa, dimostrando di saper dare compattezza e ordine alla squadra, come contro il Milan, e inoltre, porta la firma autentica su 6 punti degli azzurri.

Dunque, considerando che Mertens ha giocato tutta la gara di giovedì e che Osimhen non è pronto, anche se andrà a Bologna, Petagna potrebbe partire dall’inizio in campionato per la seconda gara di fila.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno.