Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha introdotto la gara di domani in conferenza stampa, dove ha toccato diversi e tanti temi; in particolare, il tecnico serbo ha parlato anche del Napoli.

Mihajlovic, riprendendo il discorso fatto qualche settimana fa sul Napoli in un’intervista, ha riempito di complimenti Spalletti e i suoi uomini, dimostrando ancora una volta la sua ammirazione e la sua simpatia per la squadra partenopea.

Queste le sue parole:

“Ci dice qualcosa del Napoli e di Spalletti?

Spero che domani non vincano, poi che vincano tutte le altre. Ho visto la partita, se noi siamo stanchi loro devono essere stanchissimi. Loro hanno fatto diverse partite in più… e sappiamo che nel calcio non vince sempre e per forza quello più forte”.