Mirabelli: “Rinnovo Insigne? Difficile da accettare con il contratto dimezzato. Spero possano trovare un accordo”

Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della situazione rinnovo Insigne: “Rinnovo Insigne? Un po’ in ritardo, arrivare in scadenza con un giocatore così importante è normale che sviluppi caos mediatico sul caso. Bisogna avere maggiore tranquillità e fare chiarezza perchè il Napoli vive un bellissimo momento e si sta giocando qualcosa di importante. Questo episodio non deve fare male al gruppo che si è creato. Lorenzo è importante nel Napoli e un contratto dimezzato è difficile da accettare, forse questo taglio è un segnale che non si vuole rinnovare. Spero che possano trovare un accordo che possa far continuare l’amore tra le parti”.