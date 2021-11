Di Natale: “Rifiutai Napoli perché stavo bene a Udine, fu una scelta di vita”

Antonio Di Natale, ex giocatore di origini napoletane, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo un possibile trasferimento di Raspadori all’Inter, parlando anche dei suoi rifiuti a trasferimenti prestigiosi come Napoli e Juventus. Le sue parole:

“Perché ho rifiutato destinazioni importanti? La mia fu una scelta di vita, presa in età matura. La mia famiglia stava benissimo a Udine e io ero felice, non c’era motivo di cambiare aria. La situazione di Raspadori è diversa: se una società come l’Inter si interessa a te ci sta che uno possa vacillare. Giacomo è un ragazzo forte, farà tanta strada. Sta dimostrando il suo valore da diverse stagioni”.