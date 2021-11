Di Marzio: “Sarri sta ingranando con la Lazio, si parla anche di rinnovo. Mourinho mi ha deluso”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato a TMW Radio del campionato di Serie A, facendo il punto su Lazio e Roma.

“Roma? Sono deluso da Mourinho, la squadra non ha organizzazione. E’ un uomo carismatico, non si discute, ma mandare le seconde linee allo sbando in Norvegia non ci sta, solo per dimostrare che non erano validi alla società. Non ci si scaglia contro i propri giocatori per etica professionale. Negli ultimi anni, le sue squadre non hanno giocato bene, così rischia di non entrare in Champions. Lazio e Atalanta vengono su, Sarri ora ha ingranato e sta per rinnovare. C’è un progetto, quello della Roma qual è?”.