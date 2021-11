Lo Spartak Mosca, avversaria del Napoli in Europa League, starebbe pensando a un cambio in panchina vista la nona posizione in campionato.

Infatti, uno dei nomi più gettonati nelle ultime ore secondo quanto riportato da Itasportpress.it, è quello dell’ex allenatore degli azzurri Gennaro Gattuso, che non ha richiese troppo alte e potrebbe fare comodo per la squadra russa. Contatti avviati con l’agente Jorge Mendes.