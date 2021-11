Malfitano: “Il Napoli primo in classifica intriga! Vi svelo la mia proiezione finale sullo scudetto”

Il noto giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla possibile situazione degli azzurri al termine del campionato. Queste le sue parole: “A mio avviso non ci vorranno i 91 punti raccolti con Sarri per vincere il tanto agognato scudetto. Il Napoli sta facendo molto bene, è primo in classifica ed in quella posizione intriga parecchio. I pareggi fanno parte del gioco, in campo ci vanno anche gli avversari ed è impensabile vincerle tutte. Gli azzurri dovranno continuare su questa strada, ragionando partita per partita senza mai dare alcun duello per scontato“.