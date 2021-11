Ceccarini: “La situazione rinnovi non rovinerà il clima. Mertens? Questo il suo futuro”

Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della situazione rinnovi in casa Napoli: “Il Napoli sta cavalcando l’onda e vive un bellissimo momento, non penso che la situazione rinnovi possa rovinare questo contesto. Tutti i calciatori sono focalizzati sulla stagione non pensano ad altro. Mertens? Il suo futuro verrà deciso in primavera e non ci sono neanche novità sui rinnovi di Fabian e Koulibaly, in scadenza nel 2023. Mercato invernale? Nessun acquisto a titolo definitivo, al massimo prestito con diritto di riscatto”.