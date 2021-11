Bucciantini: ” Faccio un appello ad Insigne: fai un passo avanti”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La sosta arriva nel momento giusto per tutte le squadre di A. Si va a grandi folate, anche se molti giocatori non riposano per le nazionali. Peccato che una sfida così affascinante come Inter-Napoli sia preparata non al massimo dagli allenatori. Gli azzurri, però, posso contare su una rosa ampia e molto tecnica anche se soffrirà molto da Gennaio per la Coppa d’Africa.”

Al giornalista, inoltre, gli è stata chiesto anche la sua opinione riguardo il rinnovo di Insigne:

“Spero che Lorenzo faccia un passo in avanti verso la società e cerchiamo di togliere la questione dal cammino di Spalletti. Io sono un suo grande estimatore e quindi credo che un paio di milioni non facciano la differenza.”