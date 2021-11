Come riportato da Sky Sport, continuano i problemi fisici per l’Italia: Immobile, nell’allenamento di oggi, ha avuto un problema al polpaccio.

Questo infortunio mette l’attaccante della Lazio a forte rischio per la sfida di venerdì contro la Svizzera. Ci sono ancora tre giorni per recuperare, ma le speranze – come riporta l’emittente – sono poche.