Renica bacchetta Luciano Spalletti: “Poteva fare di più”

L’ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, ha espresso alcune critiche personali rispetto alla gestione della partita giocata dai partenopei contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni a “Il Bello del Calcio”:

“Spalletti poteva fare di più? credo di si ma l’Europa League può aver sottratto energie e tempo. Ad esempio Osimhen poteva essere determinante ma con Gunter non ho visto tutto il suo potenziale, è mancata la giocata della squadra negli spazi, la palla gli è arrivata sempre addosso. Inoltre non mi è piaciuta la posizione di Zielinski, il ragazzo deve ritrovare qualche movimento visto lo scorso anno. Infine le sostituzioni non sono state incisive considerando anche le assenze del Verona, ad esempio Lozano l’ho visto in difficoltà”