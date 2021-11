Del Genio: “Spalletti ha letto male la partita: i cambi andavano fatti prima”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di A Tutto Napoli, trasmissione in onda su Tele A, dove ha parlato della gara di ieri tra Napoli e Verona. Le sue parole:

“È stata una partita deludente e giocata male. Spalletti ha letto male sia la formazione che i cambi. È stata una prova negativa, come quella di Salerno. Per me i trequartisti non sono ai loro livelli: Politano, Zielinski, Insigne e Lozano sono al di sotto del loro solito rendimento. Con la loro prova negativa hanno risucchiato anche Osimhen. Io avrei fatto giocare Petagna dall’inizio in coppia con Osimhen. Spalletti ha fatto entrare l’ex Spal al 90′, e Ounas all’85’: erano cambia da fare al 60′. Il tecnico ha fatto capire che erano più adatte quelle caratteristiche, ma poi non ha ovviato. Anche Mertens in quegli uno-due che chiedeva Spalletti era più adatto, ma è stato fatto tutto troppo tardi. Poi magari si perdeva, ma Elmas e Lozano per caratteristiche non erano l’ideale. Stiamo facendo solo complimenti a Spalletti per ciò che sta facendo e nessuno glieli nega, ma col Verona non si spiegano quei cambi all’86′”.