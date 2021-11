CdS – Juan Jesus torna a giocare una partita da titolare

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Juan Jesus e alla partita di domani tra Napoli e Hellas Verona. Infatti, come riporta il quotidiano, il brasiliano partirà dal primo minuto:

“Juan Jesus, 16 presenze con la Roma nelle ultime due stagioni, torna titolare in campionato, in Serie A, dopo due anni e oltre due mesi d’attesa. Per la precisione: 805 giorni dopo la partita con il Genoa giocata all’Olimpico il 25 agosto 2019. E ora, anzi domani, la grande chance: Koulibaly è squalificato, Manolas è reduce da un infortunio e toccherà al brasiliano non soltanto fare coppia con Rrahmani al centro della difesa ma anche vedersela con il Cholito”