Algeria, l’elenco dei convocati per le qualificazioni al Mondiale 2022: torna il napoletano Ounas

Il tecnico della selezione algerina, Djamel Belmadi, ha poco fa diramato la lista dei convocati per gli impegni contro Djibouti e Burkina Faso, ostacoli che l’Algeria dovrà superare in vista della lotta alla qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar. Nella lista figura il ‘napoletano’ Adam Ounas, appena rientrato dall’infortunio, sul quale la nazionale africana potrà contare nuovamente.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: M’Bolhi, Oukidja, Zeghba.

Difensori: Tahrat, Abdellaoui, Atal, Bensebaïni, Benlamri, Halaïmia, Mandi, Touba, Bedrane.

Centrocampisti: Bennacer, Zorgane, Zerrouki, Feghouli, Belkebla, Boulaya.

Attaccanti: Slimani, Bounedjah, Ounas, Mahrez, Belaïli, Amoura, Benrahma